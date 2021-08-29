Macron: Kabil'de güvenli bölge kurulmasın için çalışmalıyız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Britanya ile birlikte Afganistan’ın başkenti Kabil’de insani yardım operasyonlarının süreceği bir güvenli bölge için Birleşmiş Milletler’e çağrıda bulunacaklarını söyledi.

Le Journal du Dimanche dergisine konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kabil’de güvenli bölgeyle ilgili “Bu çok önemli. Birleşmiş Milletler’in acil durumlarda hareket edebilecekleri bir alan sağlayacak” dedi.

Macron, bir güvenli bölge olması durumunda uluslararası toplumun Taliban üzerinde baskı da kurabileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler’in beş daimi üyesi Fransa, Britanya, ABD, Rusya ve Çin, pazartesi günü Afganistan’daki gündemi görüşmek için toplanacak.