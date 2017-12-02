Macron Irak’ın Haşdi Şabi’yi lağvetmesini istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) yöneticileriyle görüştükten sonra Irak'tan Haşdi Şabi'nin de aralarında bulunduğu milis kuvvetlerini lağvetmesini istedi.

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ve yardımcısı Kubad Talabani ile Paris'te cumartesi günü bir görüşme yaptıktan sonra basın toplantısı düzenleyen Macron, "Kademeli olarak sivilleştirme olması çok önemli; özellikle son birkaç senede oluşan Haşdi Şabi'nin sivilleştirilmesi ve bütün milislerin kademeli olarak lağvedilmesi” dedi.

Çoğunlukla Şii milislerden oluşan ve Irak hükümetinin desteklediği Haşdi Şabi, İran'a yakınlığıyla biliniyor. IKBY yönetimi, Haşdi Şabi'nin Kürtlere karşı kötü davrandığını iddia ediyor.

Macron'un bu isteği, Bağdat yönetiminin IŞİD'e karşı savaşta müttefikleri arasında nasıl ince bir çizgi koruması gerektiğinin altını çizdi. IŞİD'e karşı savaşta merkezi Irak hükümetine bir tarafta Fransa gibi Batılı ülkeler yardım ederken, bir diğer tarafta da komşusu olan İran yardım ediyor.

Macron'dan diyalog çağrısı

25 Eylül'de IKBY'nin kontrolü altındaki bölgelerde gerçekleştirilen ve "evet” sonucunun çıktığı bağımsızlık referandumu sonrasında IKBY ile merkezi Irak yönetimi arasında ilişkiler gerilmişti.

Irak hükümet birlikleri ve Haşdi Şabi milisleri, Kerkük'e askeri operasyon düzenleyerek kenti ve başka bölgeleri IKBY destekli peşmergeden geri almış ve IKBY'ye uluslararası uçuşları yasaklamıştı.

1 Kasım'da görev süresi dolan IKBY Başkanı Mesud Barzani görevi bırakırken, Başbakan Neçirvan Barzani yönetimindeki hükümet Bağdat ile yaşanan sorunlara çözüm arayışını sürdüyor.

Irak Anayasası'nın öngördüğü çerçevede iki taraf arasında diyalog kurulması için çağrı yapan Macron, "yapıcı bir diyaloğun” merkezi hükümetin IKBY üzerindeki baskısını azaltacağına inandığını söyledi.

Basın toplantısında konuşan Başbakan Barzani de IKBY ile Bağdat arasındaki çatışmanın çözülmesi için Fransa'nın önemli bir rol oynayabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Barzani, Irak Federal Anayasa Mahkemesi'nin 20 Kasım tarihli IKBY'deki bağımsızlık referandumunu anayasaya aykırı bularak geçersiz kılma kararına saygı duyduklarını belirtti.

Reuters/AP, DÇ/EC

©Deutsche Welle Türkçe