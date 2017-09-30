Macron: İnternet devleri ile ilgili daha etkili düzenlemeler istiyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi internet devlerinin vergilendirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Oyunun kurallarına uymayan internet devleri ile ilgili daha etkili düzenlemeler istiyoruz" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Macron, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderlerinin katılımıyla, dijitalleşme ve teknolojik gelişimin, güvenlik, devlet, sanayi, toplum ve ekonomiye etkilerini görüşmek üzere Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen 'Tallinn Dijital Zirvesi'nde basın toplantısı yaptı.

Uluslararası internet şirketlerinin AB üyesi ülkelerde elde ettikleri gelir üzerinden vergilendirilmesi gerektiğine işaret eden Macron, "Oyunun kurallarına uymayan internet devleri ile ilgili daha etkili düzenlemeler istiyoruz" dedi.

AB Komisyonu'nun bu konuda yaptığı çalışmayı desteklediklerini belirten Macron, ancak bu konuda daha ileri düzenlemelere gidilmesi gerektiğini söyledi.

Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi şirketler Avrupa kamuoyunda, gelirlerini elde ettikleri ülkede değil de daha düşük vergi ödeyebildikleri ülkede beyan ettikleri için eleştiriliyor.

“İspanya Başbakanı'nın kararlılığına güveniyorum”

İspanya'da Katalonya Özerk Yönetimi'nin, merkezi hükümetin yasa dışı ilan ettiği 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumunu gerçekleştirme kararı konusunda ise Macron, bir üye devletin diğer üye devlete vereceği bir ders olmadığını söyledi.

Macron, "Mariano Rajoy'un (İspanya Başbakanı) bütün İspanya'nın çıkarını savunma kararlılığına güveniyorum." dedi.

“Amacımız ekonomik yatırımları arttırmak”

Macron, Fransa'da hükümetin 2018 bütçesi ve yeni vergilendirme düzenlemeleriyle üst gelir düzeyindeki insanları desteklediği yönündeki eleştirilerle ilgili olarak da, bu düzenlemelerde amaçlarının ekonomik yatırımları artırmak olduğunu kaydetti.

Fransa'yı Avrupa'daki yarışa adapte etmeye çalıştıklarını ifade eden Macron, ayrıca ülke dışına çıkmış kabiliyetli Fransızların da geri dönmesini sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.