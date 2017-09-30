Macron İbadi'yi Paris'e davet etti

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Macron'un Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile dün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Açıklamada Macron'un El İbadi'yi 5 Ekim Perşembe günü Paris'e davet ettiği kaydedildi. Görüşmede Macron, İbadi'ye Irak'ın toprak bütünlüğünün önemini belirtirken Kürt halkının haklarının da tanınması gerektiğini ifade etti. Macron, ayrıca Fransa'nın Bağdat ile Erbil arasındaki gerilimin tırmanmaması için Irak'a yardımda bulunmaya hazır olduğunu söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı "IŞİD ile mücadele ve Irak'ın istikrarı önceliği karşısında Iraklılar birlik içinde kalmak zorundadır" dedi.

Irak Başbakanı Haydar El İbadi'nin ofisinden görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada Macron'un Paris davetinin referandum kriziyle ilgili olmadığı belirtildi. Açıklamada davetin Fransa dışişleri ve savunma bakanlarının 26 Ağustos tarihinde Bağdat'a yaptığı ziyaret sırasında Irak Başbakanı'na iletildiği ve "ikili ilişkileri güçlendirme ve terörizmle mücadele çabalarını yoğunlaştırma" amaçlı olduğu kaydedildi. Ayrıca telefon görüşmesinde "Kürt halkının haklarının tanınma ihtiyacı olduğundan herhangi bir biçimde söz edilmediği" belirtildi.

Öte yandan Reuters haber ajansının Macron'un ofisindeki edindiği bilgilere göre İbadi 5 Ekim tarihli daveti kabul etti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Bağdat'ın karşı çıkmasına ve uluslararası tepkilere rağmen 25 Eylül tarihinde bağımsızlık referandumu düzenlemişti. Yüzde 92 ile bağımsızlığa evet sonucunun çıktığı referandum Birleşmiş Milletler ve ABD'nin yanı sıra Türkiye, İran ve Suriye'nin de tepkisini çekmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson dün yaptığı açıklamada referandum sonucunu tanımadıklarını açıklamıştı. Tillerson, "ABD, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Pazartesi günü düzenlediği tek taraflı referadumunu tanımamaktadır. Kullanılan oyların ve sonucun meşruiyeti yoktur. Birleşik, federal, demokratik ve müreffeh Irak'ı desteklemeye devam edeceğiz" demişti. Tillerson ayrıca tarafları sakin olmaya, karşılıklı söz düellosunu ve tehditleri sonlandırmaya davet etmişti.

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DPA/EC,SÖ