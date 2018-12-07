Macron gelecek hafta 'Sarı Yelekler' ile ilgili açıklama yapacak

T24 Haber Merkezi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önümüzdeki haftanın ilk günlerinde 'Sarı Yelekler' ile ilgili bir açıklama yapacağı belirtildi. Protestoların cumartesi günü devam edeceği açıklanmıştı.

Fransa Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı önümüzdeki haftanın başında bir açıklama yapacak. Fransa halkının istediğinin bu olduğunu düşünüyorum. Macron halka onların sinirini anladığı ve çözüm bulmak istediğini belirtecek" dedi.

Fransa hükümeti geçtiğimiz hafta akaryakıta yapılacak vergi arttırımının 6 ay boyunca askıya alınmasına karar vermişti, ancak 'Sarı Yelekler' bunu yeterli bulmamıştı.