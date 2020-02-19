Macron, Fransa'ya yabancı öğretmen uygulamasının biteceğini duyurdu; Türkiye kabul etmedi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "İslam'a dayalı bölücülükle mücadele" stratejilerini açıkladı. Macron, yurt dışından gelen imam uygulamasına son vereceklerini duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı'nın diğer kararı ise yabancı dil eğitimi için yurt dışından gelen öğretmenlerin artık Fransa'da eğitim verememesi oldu. Macron, Türkiye'nin sunulan planları kabul etmediğini söyledi.

Le Monde'da yer alan habere göre, reform projesi kapsamında başta Türkiye, Cezayir ve Fas olmak üzere yabancı ülkelerin gönderdiği imamlara son verilip, yerine Fransa’da eğitim almış, Fransızca bilen imamların getirilmesi planlanıyor. Macron, her yıl 300 imamın Fransa'ya geldiğini söyledi.

Yabancı dil eğitimi için gelen, Fransızca bilmeyen öğretmenler değişecek

Fransa'da, Türkiye'nin de dahil olduğu toplam 9 ülkeden (Cezayir, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Fas, Portekiz, Sırbistan, ve Tunus) dil öğretmenleri bulunuyor. Macron, bu öğretmenlerin Fransız devlet okullarında ders verdiğini ve böyle devam edemeyeceğini söyledi. Gelen öğretmenlerin Fransızca bilmediğini ekleyen Macron, bundan sonra Fransa Eğitim Bakanlığı'nın belirleyeceği uluslararası öğretmenler alınacağını duyurdu.

"Türkiye kabul etmedi"

Fransa'nın öğretmenlerde değişiklik planı karardan etkilenecek 9 ülkeye sunuldu. Kararı Türkiye dışında bütün ülkelerin kabul ettiği belirtildi. Macron, Türkiye'nin okul dışı eğitiminin Fransız eğitmenler tarafından yapılacağını söyledi ve ekledi: "Fransa topraklarında Türkiye yasalarının bulunmasına izin veremeyiz"

Macron, "İslam'a dayalı bölücülükle mücadele" kararlarını açıklarken kararların ayrımcılığa yol açmaması gerektiğini, Müslümanları dışlamadan atılacak adımlar olduğunu söyledi. Macron sözlerinde "Cumhuriyet'te siyasal islamın yeri yok" dedi.