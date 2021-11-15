Macron, Fransa bayrağının renk tonunda değişikliğe gitti

Henüz resmi bir duyuru yapılmazken, Elysée Sarayı, renk değiştirme kararının Macron’un Operasyon Direktörü Arnaud Jolens ve Macron’un Operasyon Direktörü Bruno Roger-Petit’in tavsiyesi üzerine alındığını doğruladı.

Bayrak, yeni rengiyle Elysée Sarayı ve Ulusal Meclis dahil olmak üzere başkentteki hükümet binalarında sergilenmeye başladı.

Bayrak ilk olarak Fransız Devrimi sırasında 1790’larda kullanıldı. Fransız Donanması her zaman bayrağın yeni versiyonunu kullanmış olsa da, bayrağın mavi rengi 1976’da o zamanki Başkan Valery Giscard-d’Estaing tarafından Avrupa Birliği bayrağının rengine uyması için hafifletilmişti.