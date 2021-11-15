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Dünya

Macron, Fransa bayrağının renk tonunda değişikliğe gitti

Bayrak yeni rengiyle Elysée Sarayı ve Ulusal Meclis dahil olmak üzere başkentteki hükümet binalarında sergilenmeye başladı

15 Kasım 2021 16:32

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa bayrağının mavi renk tonunu değiştirdi. 

Fransa basınında yer alan haberlere göre, bayrağın üç renginden birini oluşturan mavinin tonu daha önce kullanılandan daha koyu, laciverte yakın bir renkle değiştirildi.

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