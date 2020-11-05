Macron, Financial Times'ı düzeltti: İslam'la değil, sadece İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele ediyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Financial Times'ta İslami ayrılıkçılıkla ilgili yazdığını ancak daha sonra kaldırılan makalenin ardından bir düzeltme mektubu yayımladı. Macron yazısında, sözlerinde "İslam'dan" değil, "İslamcı ayrılıkçılıktan" bahsettiğini hatırlattı.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kendisini yanlış alıntıladığını söylediği makalenin Financial Times gazetesi tarafından kaldırılmasının ardından bir de mektup yayımladı. Macron, Financial Times Genel Yayın Yönetmenine hitap eden mektubunda, radikal İslamcı ayrılıkçılıkla ilgili sözlerinin çarpıtıldığını söyleyerek bunun istenmeyen sonuçları olabileceği uyarısını yaptı.

Gazeteye "Bir devlet başkanının sözlerini çarpıtarak cehaleti beslemeyelim. Bunun nereye varacağını çok iyi biliyoruz" diye çatan Macron, makalenin iddia ettiği gibi İslam'la mücadelenin Fransa açısından asla sözkonusu olmadığını, sadece İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele ettiklerini belirtti.

Makalenin kendisini 'seçim amaçları için Fransız Müslümanları damgalamak ve onlara karşı bir korku ve şüphe iklimi yaratmakla' suçladığını aktaran Macron, "Kimsenin Fransa'nın veya hükümetinin Müslümanlara karşı ırkçılığı teşvik ettiğini iddia etmesine izin vermeyeceğim" dedi.

2015'ten beri Fransa'nın İslamcı terör saldırısı dalgasının hedefi olduğunu hatırlatan Macron, Fransa'da hala aşırılık için üreme alanları bulunduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı "Belli bazı semtlerde ve internette, radikal İslam ile bağlantılı gruplar, çocuklarımıza cumhuriyet nefretini öğretiyor ve onları yasalarını hiçe saymaya çağırıyor" diyerek ekledi: "Fransa'nın mücadele ettiği şey budur ... çocuklarını tehdit eden nefret ve ölüm - asla İslam değil. Aldatmacaya, fanatizme, şiddet içeren aşırılığa karşı çıkıyoruz. Dine değil."

Ne olmuştu?

Pazartesi yayımlanan "Macron'un 'İslami bölücülüğe karşı savaşı Fransa'yı sadece daha fazla böler" başlıklı makalede 'Macron'un İslami ayrılıkçılığı kınamasının Fransız Müslümanlar için düşmanca ortamı teşvik etme riski barındırdığı, oysa Fransız Müslümanların terörizme karşı Macron'un en büyük müttefikleri olması gerektiği' dile getirilirken, şu ifadelere yer verilmişti:

"Buna rağmen (Macron) onları kucaklamak yerine, aşırı sağa ve seçim hırslarına hizmet eden bir stratejiyi seçti. Zayıf bir cumhuriyetin, içindeki bir düşman tarafından istila edilmesi eşiğinde olduğunu öngören bir görüş bu. 2022 cumhurbaşkanlığı seçimleri geldiğinde, Sayın Macron muhtemelen Müslümanlara cumhuriyeti aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisinden kurtarmak için kendisine oy vermeleri gerektiğini söyleyecek. Bu tehdit, liberal bir cumhurbaşkanının düşmanca tutuma maruz kalmaları durumunda Müslümanlar açısından inandırıcı olmama tehlikesi ile karşıya karşıya."

FT makaleyi sitesinden kaldırma kararını 'olgusal yanlışlar içermesiyle' açıklamıştı.