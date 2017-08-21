Macron, eşini ‘First Lady’ unvanı ile görevlendirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (39), eşi Brigitte’i (64) Elysee Sarayı’na ‘Resmi First Lady’ (Première Dame) olarak atadı.

Macron’un seçim kampanyasında dile getirdiği “Fransız First Lady” (Première Dame) sistemi sonunda gerçek oldu.

Fransa’da yüzbinlerce kişinin internet kampanyaları ile karşı çıktığı sistem bu sabah hayata geçti. Fransız AFP haber ajansı Macron’un, eşini ‘Resmi First Lady’ olarak atadığını duyurdu.

Fransa’da, ABD Başkanlarının eşine verilen unvanın bir benzerinin hayata geçmesi uzun süredir gündemdeydi. Macron, eşi Brigitte için bir makam oluşturulmasını ve bu makamda çalışacak personelin işe alınmasını istiyordu.

Unvan verildi ama maaş almayacak

Macron, ortaokulda okurken öğretmeni olan 23 yaş büyük Brigitte ile yıllar sonra evlendi. İkilinin aşkı son dönemde Fransa siyasetine damga vurdu.

AFP ajansı Cumhurbaşkanı eşine ‘Resmi first Lady’ unvanı için kamu bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmayacağını duyurdu.

Muhalefet ise Macron’a karşı çıkarak bu atamayı, Fransız siyasetini “Amerikanlaştırma” girişimi olarak değerlendiriyor.