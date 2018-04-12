Macron: Esad'ın kimyasal silah kullandığına dair kanıtımız var

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye ordusunun Doğu Guta'nın Duma kentine yönelik düzenlediği kimyasal saldırı iddiasına ilişkin olarak, "Esad'ın kimyasal silah kullandığına dair kanıtımız var" dedi.

Macron, Suriye hükümetine ait hedeflere saldırıp saldırmamaya, gerekli tüm bilgiler toplandıktan sonra karar vereceğini açıkladı.



ABD ve Batılı müttefikleri, hafta sonunda muhaliflerin elindeki Duma'ya Suriye hükümet güçleri tarafından yapılan ve kimyasal olduğu düşünülen saldırının ardından Suriye'ye hava saldırısında bulunmayı değerlendiriyor.



Macron, "Gereken kararları zamanı gelince, en yararlı ve etkin olacağını düşündüğümüzde alacağız" dedi.



Hepsinden önce alınan istihbaratın teyit edilmesi gerektiğini belirten Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bölgede tansiyonunun daha fazla yükselmesine izin vermeyeceklerini de vurgulad