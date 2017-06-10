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Macron, Erdoğan'a teşekkür edecek

Fransız fotoğrafçı Depardon, Macron'un araya girmesiyle 1 ay sonra sınır dışı edilmişti

10 Haziran 2017 21:14

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1 aylık gözaltı süresinin ardından sınır dışı edilen Fransız fotoğrafçı Mathias Depardon için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a teşekkür edeceğini söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'den sınır dışı edilip Fransa'ya gönderilen Fransız gazeteci Depardon ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron "Yapmamız gerekeni yaptık, herhangi bir karşılığı olmadan açık, saydam şekilde talep ettik" dedi. Macron gazetecinin mesleğine devam edeceğini ve eve kavuşmanın tadını çıkarmasını söyledi.

 

"Erdoğan'a teşekkür edeceğim"

 

Macron görüşmesinde, "Erdoğan da yapması gerekeni yaptı, hatta yarın arayıp kendisine teşekkür edeceğim" dedi. Tutukluluk şartlarını öğrenmek isteyen Macron "Kötü muamele gördünüz mü?" sorusunu sorup ayrıca Depardon'un diğer Avrupalı gazeteciler ile görüşüp görüşemediğini de öğrenmek istedi.

Öte yandan Macron'un neşeli ve olumlu tavırları gözlerden kaçmadı.

 

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