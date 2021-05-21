Macron duyurdu: Fransa'da gençlere kültürel aktiviteleri için 300 Euro'luk kart

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede 18 yaşına giren gençlerin istedikleri kültürel aktiviteye katılabilecekleri; kitap, film, müzik alışverişi yapabilecekleri 300 Euro'luk kültür kartını duyurdu.
Instagram hesabından bir video paylaşan Macron, 18 yaşına giren gençlerin başvurabileceği kültür kart sayesinde bir yıl boyunca 300 Euro değerinde kültürel etkinliğe katılabileceklerini açıkladı.
Fransa Kültür Bakanlığı'nın projesi kitap, konser, sinema, tiyatro, müzik kursu, dergi aboneliği gibi çeşitli olanaklara erişim sağlıyor.