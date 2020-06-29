Macron'dan yeşil ekonomi için 15 milyar Euro ek ödenek taahüdü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek iyi yılda Fransa'da "yeşil ekonomi" için ekstra 15 milyar Euro harcama taahüdünde bulundu.

Macron, Fransa'da dün gerçekleşen yerel seçimlerde Yeşiller'in Lyon, Bordeaux, Strasbourg gibi büyük şehirleri almasının ve kendi partisi LREM'in (İlerleyen Cumhuriyet) geride kalmasının ardından bugün İklim Konseyi'ne hitap etti.

Macron, Vatandaşlar İklim Konseyi'nin Fransa'nın ekolojik ajandasına yönelik sunduğu önerilerileri değerlendirdi. Konseyin yeni iklim politikaları için ayrılmak üzere yüzde 4'lük temettü vergisi önerisine katılmadığını söyleyen Macron, bunun yatırımları uzaklaştıracağını söyledi.

Macron, Fransa'nın ekoloji politikaları için 15 milyar Euro ek ödenek ayrılacağı taahüdünde bulundu.