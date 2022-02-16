Macron'dan sonra Almanya Başbakanı Scholz da Kremlin ziyaretinde Rus Korona testini yaptırmayı reddetti

T24 Dış Haberler

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 7 gün içinde Kremlin'in Koronavirüs testini yaptırmayı reddeden ikinci lider oldu.

Scholz'un testini Rusya medikal personeli yerine Almanya Büyükelçiliği'nin doktorunun yaptığı belirtildi.

Alman Bild ve Süddeutsche Zeitung gazetelerine göre Rus yetkililer, Scholz'a Almanya'dan getirilen bir cihazla yapılan testi izlemek için davet edildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bu durumun ikilinin görüşmesini etkilemeyeceğini, sadece Scholz ve Putin'in otururlarken "aralarında normalden daha fazla mesafe bırakılacağı" belirtildi.

Geçen hafta da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moskova ziyaretinde PCR testi yaptırmayı kabul etmediği için kısıtlamalara maruz bırakılmış, masada Putin ve Macron arasında bırakılan mesafe espri konusu olmuştu. Reuters daha sonra Macron'un Rusya'ya DNA'sını vermek istemediği için testi reddettiğine dair bir haber yayımlamıştı.

Putin-Scholz görüşmesinin görüntülerinde iki liderin yine dev bir masanın ayrı uçlarında oturduğu görüldü. Putin, pazartesi günü bakanlarıyla yaptığı görüşmelerde de sosyal mesafeye özen göstermişti.