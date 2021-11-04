Macron'dan Merkel'e samimi veda; Avrupa'yı bir arada tuttuğu için teşekkür etti

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 16 yıl süren Almanya başbakanlığını bırakmaya hazırlanan Angela Merkel’e veda etti. Macron, Merkel’e “Avrupa’yı bir arada tuttuğu için" teşekkür etti.

France 24’te yer alan habere göre, Macron, Fransa’yı ziyaret eden Merkel’e vedayı Paris’teki cumhurbaşkanlığı sarayında resmi bir yemek yerine şarap bölgesi Burgundy’de karşıladı.

Macron, Almanya başbakanlığı sürecinde dört Fransa cumhurbaşkanı tanıyan Angela Merkel’e kendisine öğrettikleri için teşekkür etti.

Macron, “Başbakan olduğunuzdan bu yana Fransa sizi tanımayı ve sevmeyi öğrendi" dedi.

Merkel’in ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ile, daha sonra mali kriz sırasında Nicolas Sarkozy ile ve terör ve göç krizi dönemlerinde François Hollande ile çalıştığını hatırlatan Macron, kendisiyle de Covid-19 krizinde çalıştığını belirtti.

Macron, “Bütün bu şoklar sürecinde Avrupa’yı bir arada tutmak için çalıştınız. Umarım bize öğrettiğiniz güçlü fırtınalar karşısında güçlü durma, herkesin birlikte kalmaya devam etmesi dersleri bizimle kalır" dedi.

İki lider, görüşme sonrası siyasi bir mesaj vermedi.