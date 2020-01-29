Macron'dan Erdoğan'a: Libya konusunda verdiği sözü tutmadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Libya konusunda verdiği sözü tutmamakla suçladı. Macron, Erdoğan'ın, Suriyeli paralı askerlerin Libya'ya Türk gemileriyle taşınmasına yardımcı olduğunu iddia etti.

Euronews'in haberine göre, Elysee Sarayı'nda Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i ağırlayan Macron, Libya'daki son gelişmelerle ilgili Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Macron, "Son günlerde, Türk gemilerinin Libya topraklarına gelen Suriyeli paralı askerlere eşlik ettiğini görüyoruz. Bu, Berlin'deki konferansta Erdoğan'ın verdiği taahhütlerin açık bir şekilde ihlali anlamına, verilen sözlerin tutulmadığı anlamına geliyor." dedi.

Libya'da devam eden krize çözüm bulmak için Türkiye ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu ülkeler Berlin'de toplanmışlardı. Toplantıda bazı maddeler üzerinde anlaşma sağlanmıştı.