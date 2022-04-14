Macron'dan Biden'e 'soykırım' eleştirisi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'i soykırımla suçlamasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan açıklama geldi. Macron, "soykırım" tanımını kullanarak Ukrayna'ya yardım yapılmış olmadığını, bu tanımın siyasetçiler değil, hukukçular tarafından yapılması gerektiğini belirtti.

Macron, France Bleu radyosunda yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bu sabah telefonda görüştüğünü ve bu akşam bir kez daha görüşeceğini kaydetti.

"Soykırım" tanımını kullanarak Ukrayna'ya yardım yapılmış olmadığını ifade eden Marcon, bu tanımın siyasetçiler değil, hukukçular tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

Emmanuel Macron, "(Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı) Soykırım ise bunu bu şekilde tanımlayan ülkelerin uluslararası anlaşmalar gereği müdahale etmesi ve savaşta taraf olması gerekiyor. Bunu istiyorlar mı? İnanmıyorum." dedi.

"Gerilimin artması Ukrayna'ya yaramaz"

Sözlü olarak gerilimin artmasının Ukrayna'ya fayda sağlamayacağını aktaran Macron, daha önce yaptığı açıklamada soykırım tanımını kullanmayı reddetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesindeki yüksek enflasyonun nedeninin Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "soykırım" yaptığını belirtmişti.