Macron'dan AB-Britanya ticaret anlaşması açıklaması

Avrupa Birliği (AB) ile Britanya arasında Brexit sonrası ticaret anlaşmasında uzlaşmaya varılmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada, “Avrupa’nın birlik ve kararlılığı meyvesini verdi” dedi.

AB ile Britanya arasında uzun süredir sağlanmaya çalışılan ve birçok anlaşmazlığa neden olan Brexit sonrası ticaret anlaşmasında uzlaşı sağlandı.

İki taraf arasında uzlaşıya varılmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Avrupa’nın birlik ve kararlılığı meyvesini verdi” ifadelerini kullandı. Macron paylaşımında, "Vatandaşlarımızı, balıkçılarımızı ve üreticilerimizi korumak için İngiltere ile anlaşma gerçekleştirmek şarttı. Uygulandığından emin olacağız. Avrupa ilerliyor ve birleşik, egemen, güçlü şekilde geleceğe bakabilir” ifadelerine yer verdi.

Mart ayından beri anlaşma sağlamaya çalışan iki taraf da özellikle balıkçılık konusunda fikir ayrılığı yaşıyordu.

Tıklayın: Britanya ve AB, Brexit sonrası ticaret müzakereleri konusunda anlaştı