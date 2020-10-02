Macron: Dağlık Karabağ'a Gaziantep üzerinden Suriyeli militanlar gönderildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gaziantep üzerinden Suriyeli militanların Dağlık Karabağ'a gönderildiğine dair elinde bilgi olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği liderlerinin Brüksel'de gerçekleştiği zirvede açıklama yapan Macron, "Cihatçı gruplardan Suriyeli militanların Dağlık Karabağ'a gönderildiğine dair elimizde kesinlik oluşturan bilgiler var" dedi. "Bu çok kritik bir gelişme" diyen Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'la "durumla ilgili sahip olunan her bilginin paylaşılması ve sonuca varılması" konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da iki gün önce yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ'daki çatışmalara Suriye ve Libya'dan yasa dışı silahlı grupların gönderildiğine işaret etmiş ve "Suriye ve Libya dahil olmak üzere dışarıdan yasa dışı silahlı gruplara bağlı savaşçılar, doğrudan çatışmalara katılmak üzere Dağlık Karabağ'da konuşlandırılmaktadır. Bu durumdan derin endişe duymaktayız" açıklamasını yapmıştı.