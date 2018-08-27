Macron: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiyesi Mustafa Kemal'in Türkiyesi değil

Elysee Sarayı'nda 250 civarında diplomat, milletvekili ve uluslararası ilişkiler uzmanının katıldığı toplantıda konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dış politika vizyonunu ve AB'nin güvenliğine ilişkin önerilerini açıklıyordu. Macron, Türkiye'nin AB üyeliğine nokta konulması, bunun yerine tıpkı Rusya gibi Türkiye ile de stratejik ortaklığa gidilmesi gerektiğini söyledi. Macron Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiyesi'nin Mustafa Kemal Atatürk dönemindeki Türkiye olmadığını kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı NATO müttefiki ABD'de Donald Trump yönetiminin izlediği çizgi ışığında, AB'nin güvenliğinin artık ABD'ye emanet edilemeyeceğini kaydederek, "Rusya da dahil Avrupa'daki bütün ortaklarımızla güvenlik konularını enine boyuna gözden geçirmemizi isteyeceğim" dedi.

Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile yeni tip ilişkiler tesis etmesine ihtiyaç duyduklarını belirten Macron, aynı zamanda bu ülkelerin geçirdiği değişimi de dikkate almaları gerektiğini söyledi.

"Erdoğan'ın pan İslamcı gündemi"

''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'si, (Mustafa) Kemal döneminin Türkiyesi değil'' diyen Macron şöyle konuştu:

"Rusya ve Türkiye ile ilişkileri düşünmeden uzun vadeli bir Avrupa'yı inşa edemeyiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Avrupa karşıtı görünen pan İslamcı gündemini her gün yeniden teyit ederken dürüst ve açık bir şekilde Türkiye'nin AB üyeliği hakkında konuşmaya devam edebileceğimizi düşünüyor muyuz?"Dolayısıyla AB üyeliği değil de stratejik ortaklık inşa etmek lazım. Bu iki güç kollektif güvenliğimiz için önemli olduğundan Rusya ve Türkiye ile stratejik ortaklık lazım, onların Avrupa ile bağlı olması lazım"

Almanya-Fransa ekseni

Macron'un konuşması öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefikleriyle arasına mesafe koyan bir dizi açıklama yapmıştı. Trump, açıklamalarında defalarca bu Batı ittifakının karşılıklı savunma konularındaki kararlılığını sorguladığı gibi ABD'nin Avrupa'ya verdiği askeri desteğin fazla masraflı olduğundan şikayet etti.

Geçen yıl yapılan seçimlerle iş başına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB'de derinlemesine siyasi reformlar için çabalayacağını vaadetmişti. Macron'un önerileri arasında şimdiye kadar çok fazla destek bulmayan Euro bölgesi için ayrı bir bütçe önerisi de var.

Yarın Danimarka ve Finlandiya'ya üç günlük bir geziye çıkacak olan Fransa Cumhurbaşkanı AB için önerdiği reformlara destek arayışını sürdürecek. Avrupa Birliği içinde en güçlü ülke Almanya Macron'un planlarına temkinli bir destek vermekle yetindi ama Avrupa'nın daha kapsamlı bir askeri işbirliğine gitmesi çağrıları Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yakınlarda açıkladığı görüşlerle örtüşüyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas geçen hafta Handelsblatt gazetesine yazdığı makalede Avrupa-ABD ilişkileri mesafelenirken AB'ye "sorumluluğu paylaşarak yeni bir ağırlık merkezi oluşturma" çağrısı yapmıştı.