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Dünya

Macron: Bu şiddetin failleri değişim değil, kaos istiyor

"Şiddeti hiçbir zaman kabul edemem"

02 Aralık 2018 14:47

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Paris'te düzenlenen 'Sarı Yelekliler' eylemlerine dair konuştu. Macron protestocularla ilgili olarak “Bu şiddetin failleri değişim istemiyor, iyileştirme istemiyorlar, kaos istiyorlar" dedi.

Fransa cumhurbaşkanı, “Protestoya her zaman saygı duyarım, muhalifleri her zaman dinleyebilirim ancak şiddeti hiçbir zaman kabul edemem" dedi ve sosyal medya hesabından da gelişmelere dair mesajlar paylaştı. Paris'te yaşananların meşru bir öfkenin barışçıl bir ifadesi olmadığını vurgulayan Macron, hiçbir şeyin polise yönelik saldırıya, iş yerlerinin yağmalanmasına, kamu ve özel binaların yakılmasına, yoldan geçen insanlar ve gazetecilerin tehditlere maruz kalmalarına ve Zafer Takı'nın tahrip edilmesine gerekçe olmadığını belirtti. 

“Bu şiddetin failleri değişim istemiyor, iyileştirme istemiyorlar, kaos istiyorlar" diyen Macron, “Savundukları davaya ihanet ediyorlar. Kimlikleri tespit edilip adalet tarafından yargılanacaklar. Yarın döndüğümde ilgili bakanlarla görüşme yapacağım. Protestoya her zaman saygı duyarım, muhalifleri her zaman dinleyebilirim ancak şiddeti hiçbir zaman kabul edemem" ifadesini kullandı.

(DHA)

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