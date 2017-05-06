Macron bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı

Fransa'da pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Emmanuel Macron'un bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradığı bildirildi. Macron'un seçim kampanyasını yürüten ekibe ait elektronik postalar ile kurduğu "En Marche!” (Yürüyüş) adlı harekete ait yazışmalar cuma gece yarısı internette yayınlandı. Macron'un ekibi tarafından yapılan açıklamada bunun, "kuşku ve yanlış bir bilgi” yaymak için yapılan "ağır ve koordineli bir saldırı” olduğu belirtildi. İnternete Macron ve ekibine ait belgelerin yanı sıra sahte belgelerin de konduğu kaydedildi.

Yapılan açıklamada, cuma gece yarısı internete konan belgelerin, bundan birkaç hafta önce Macron'un ekibinde çalışanların özel ve mesleki e-posta adreslerine yapılan saldırılar sonucunda elde edilen dokümanlar olduğu belirtildi. Belgelerin seçim kampanyasının akışını yansıtan normal yasal dokümanlar olduğu ifade edildi.

Saldırının hedefi

Macron'un ekibine yakın çevreler ise pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için yürütülen kampanyanın son saatlerinde gerçekleşen bu saldırıyı, "ABD'de yapılan son başkanlık seçimlerinde görüldüğü gibi, demokratik istikrarı” hedef alan bir eylem olarak nitelendirdi. Eylemin hedefinin seçimlerin ikinci turu öncesinde cumhurbaşkanı adayı Macron ve kurduğu harekete zarar vermek olduğu tahmin ediliyor.

Fransız seçim komisyonu medyayı söz konusu belgeleri yayınlama konusunda uyardı. Komisyondan yapılan açıklamada, yanlış bilgilerin yayılmasının suç olduğu ifade edildi. Komisyonun cumartesi günü öğleden sonra durumu değerlendirmek için toplanacağı bildirildi.

Wikileaks'ten açıklama

Gizli belgeleri yayınlayan internet platformu Wikileaks'ten yapılan açıklamada ise yayınlanan belgelerin on binlerce e-posta, fotoğraf, sözleşme ve faturayı içerdiği belirtildi. Belgelerin büyüklüğünün dokuz gigabayt olduğu kaydedildi. Wikileaks'in açıklamasına belgelerin Emleaks adındaki bir kullanıcı tarafından internete aktarıldığını vurgulandı. Wikileaks'a göre belgelerdeki son tarih 24 Nisan'ı gösteriyor.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu 23 Nisan'da yapılmış, liberal çizgideki Macron ile sağ popülist Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen ikinci tura kalan adaylar olmuştu.

Le Pen'den gizli banka hesabı iması

Ulusal Cephe Başkan Yardımcısı Florian Philippot Macron'un ekibine ait belgelerin yayınlanmasının ardından twitter hesabından gönderdiği mesajda, "Macronleaks araştırmacı gazetecilerin bilerek sustuğu bir konuyu mu açığa çıkartacak? Bu demokratik fiyasko, korkunç” dedi.

Le Pen, çarşamba akşamı Macron'un karşısına geçtiği televizyon düellosunda, rakibinin ülke dışında gizli hesapları olduğunu ima ederek, "Umarım Bahamalarda off-shore hesaplarınız olduğu ortaya çıkmaz” demişti.

Marcon ise Le Pen'i iftira atmakla suçlamış ve kendisi hakkında yanlış bilgiler yayıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Macron'un yakın çevresi, Macron'un gizli hesapları olduğu yönündeki yalan haberlerin ismini gizleyen bir kişi tarafından internette yayıldığını ifade ediyor.

Macron'un "En Marche!” hareketinden yapılan açıklamada, geçen aylarda da defalarca sanal korsanların saldırısına uğradıkları belirtildi. Son olarak da Rus bilgisayar korsanlarının "En Marche!” hareketini hedef aldığı bildirilmişti.

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AFP/JD/BW