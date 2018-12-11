Macron: Bazılarınızı kırdığımın farkındayım

Mahmut Can Emir, (DHA) – Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdiği televizyon yayınında bazı vatandaşları kırdığının farkında olduğunu söyledi ve ‘sarı yelekliler’ protestoları sonrasında bazı acil önlemler alındığını ancak servet vergisinin yeniden düzenlenmeyeceğini açıkladı.



Bir televizyon yayını gerçekleştiren Macron, protestocuların daha fazla gösteri düzenlemesinin önüne geçmek amacıyla, asgari ücrete zam ve vergi imtiyazı sözü verdi.



Macron, seçildiği günden bu yana zaman zaman yeteri kadar hızlı önlem alınmadığını itiraf etti ve protestocuların sesini ve haklı itirazlarına kulak verdiğini söyledi.



Yayınlanan kayıtta, son dört haftadır gerçekleştirilen protestoların ülkeyi derinlemesine etkilediğini ve haklı bir sebeple başlayan protestoların zaman zaman ‘kabul edilemez şiddet eylemleri’ne dönüştüğünü söyledi.



Zorluk çeken işçileri için, 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücrete 100 euro zam yapılacağını duyuran Macron, işçilerin yaptığı fazla mesailerin gelir vergisinden muaf olacağını ve emekli aylığı iki bin euronun altındaki kişilerden vergi alınmayacağını duyurdu.

Macron’un açıklamalarının gecikmiş ve yetersiz olduğunu söyleyen ‘sarı yelekliler’den bir sözcü, daha fazla ödeme, daha az vergi ve daha yüksek alım gücü istediklerini belirtti ve “Biz ekmek isterken Macron bize kırıntı veriyor” dedi.



Görüntü Dökümü:

- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'un açıklamaları