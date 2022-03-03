Macron: Avrupa savunmasında daha bağımsız olmalı; artık kimsenin bizi savunacağına güvenemeyiz

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Avrupa'nın savunma ve enerji konusunda daha bağımsız olması gerektiğini savundu.

Fransız lider televizyonda 'primetime'da yayımlanan 14 dakikalık konuşmasında Rusya'nın saldırısının 'çağ değiştirdiğini' ve bu zorlukları Avrupa Birliği liderleri toplandığında dile getireceğini ifade etti.

Macron, Avrupa ülkelerinin Rus doğal gazına bağımlılıklarını yenip, enerji konusunda kendi kendine yetebilecek hale gelmesi gerektiğini ifade etti.

''Artık başkalarının bizi beslemesine, bize bakmasına, bilgilendirmesine ve finanse etmesine güvenemeyiz'' diyen Macron, ''Başkalarının bizi savunmasına da güvenemeyiz. Avrupa savunması ileriye doğru bir adım atmalıdır'' diye konuştu.

Macron, ''Tarihin bu trajik anına tarihi kararlarla karşılık vermeliyiz'' diye konuştu.