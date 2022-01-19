Macron, Avrupa Parlamentosu'nda konuştu: Kürtaj hakkını, Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'ne eklemek istiyoruz

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Avrupa Birliği’nin (AB) yeni dönem başkanının Fransa olmasının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu’nda ilk konuşmasını gerçekleştirdi. Macron, Avrupa değerlerini savunduğunun altını çizdiği konuşmada "Bütün kadınlar için kürtaj hakkını, Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'ne eklemek istiyoruz" dedi.

Reuters’ın aktardığına göre, Macron’un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“Fransa’nın başkanlık dönemi Schengen bölgesi için reform getirecek.”

“Avrupa, Afrika ülkelerine yeni bir ittifak teklif emelidir. Şubat ayında Afrika kıtasıyla ortaklığımızı yeniden oluşturmak için bir zirve düzenleyeceğiz.”

“Avrupa, Batı Balkan ülkeleriyle ilişkisini yeniden düşünmeli.”

“Avrupa ve Britanya arasında güven yolları bulunmalı”.

“Avrupalılar olarak bölgemiz için güvenlik prensipleri belirlemeli ve onlara saygı duyulmasını sağlamalıyız.”

“Gelecek haftalarda Rusya’yla istikrar için ayni bir teklifle geleceğiz.”

"Bütün kadınlar için kürtaj hakkını, Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'ne eklemek istiyoruz"

Macron’un konuşmasını, Avrupalı parlamenterlerle soru-cevap oturumunun takip etmesi bekleniyor.

Konuşma öncesi Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Macron’un Avrupa amaçlarının bir savunucusu olarak konuşacağı, “Avrupa egemenliğinin ortak nokta olduğunu” söyleyeceği ve 27 üye ülke adına açıklamalar yapacağı vurgulandı.

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