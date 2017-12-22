Macron: ABD kendini izole ediyor

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Kudüs oylamasından bir gün sonra Fransa, Filistin lideri Mahmud Abbas'ı ağırladı. Abbas, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldi.

Görüşme sonrası yaptığı açıklamada Macron, Trump yönetiminin Kudüs'ü başkent olarak tanıma kararını eleştirdi. Macron, tek taraflı olarak atılan bu adım ile ABD'nin kendisini izole ettiğini söyledi. Fransa'nın tüm taraflarla diyalogdan yana olduğunu belirten Macron, bu nedenle Filistin devletinin tek taraflı olarak tanınmasına da karşı olduğunu kaydetti.

Filistin lideri Abbas da İsrail'le barış için yürütülen müzarelerde arabulucuk üstlenen ABD'nin "güvenilmez bir arabulucu" olduğunu söyledi. Abbas "Bundan sonra ABD'den gelecek herhangi bir planı kabul etmeyeceğiz" dedi.

Kapalı kapılar arkasında müzakeresi devam eden Trump yönetiminin barış planının 2018'de taraflara sunulması hedefleniyor.

Macron Filistin'e gidecek

Abbas'ın Fransa'ya yaptığı ziyaret İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Fransa'ya yaptığı ziyaretten yaklaşık iki hafta sonra gerçekleşti. Bu durum, Filistin sorununa çözüm için Fransa'nın arabuluculuğunda yeni bir sürecin başlatılabileceği yönünde spekülasyonlara neden oldu. Ancak, Macron ve Fransız diplomatlar yeni bir girişimin söz konusu olmadığını, öncelikli olarak ABD'nin çözüm çabalarından çıkacak sonuca odaklanılması gerektiğini söylüyor.

40 yaşındaki Macron, Abbas'la düzenlediği basın toplantısında, 2018'de Filistin topraklarını ziyaret etmeyi ve Fransa ile Filistin yönetimi arasında ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Macron Abbas'la yaptığı görüşmenin ardından Twitter'da paylaştığı mesajında da dayanışma vurgusu yaptı.

Macron, "Filistin tek başına değil. Kesin ve tanınan sınırlar içerisinde, İsrail ile yan yana güvenli bir şekilde, Kudüs'ün iki devletin de başkenti olduğu bir şekilde yaşayabilmesi için çalışacağız" yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki olarak BM Genel Kurulu'na sunulan karar tasarısı, Türkiye ve Yemen'in talebiyle gerçekleştilen acil özel oturumdaki oylamada 128 ülkenin oyuyla kabul edilmişti.

Yasal olarak bağlayıcılığı bulunmayan tasarıya, ABD ve İsrail'in aralarında yer aldığı dokuz ülke ret oyu verirken, 35 üye ise çekimser kaldı.

Tasarıda Kudüs sorununun İsrail ile Filistinliler arasındaki müzakereler neticesinde çözülmesi ve kentin statüsüyle ilgili diğer kararların iptal edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

AFP/dpa,ÖA/BK

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