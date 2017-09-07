Macron: AB-Türkiye görüşmeleri devam ettirilmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin karşı karşıya kaldığı birçok krizde önemli bir ortağı olduğunu ve bu yüzden görüşmelerin devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Resmi bir ziyaret için Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Macron, Kathimerini gazetesine verdiği röportajında Türkiye'nin son aylarda AB'den uzaklaştığını ve Gümrük Birliği'nin başını çektiği bazı konularda sınırı göz ardı edilemeyecek şekilde aştığını belirtti.

Macron, "Ancak bir ayrılıktan kaçınılmasını dilerim zira Türkiye toplu olarak karşı karşıya kaldığımız birçok krizde önemli bir ortak. Ve ben özellikle göç konusu ile terör tehdidinden bahsediyorum" dedi.

Türkiye, AB ile 1996 senesinden beri uygulanan Gümrük Birliği'nin genişletilerek yenilenmesini istiyor. Ancak AB değerlerinden uzaklaştığı gerekçesiyle Türkiye'yi eleştiren ülkeler arasında bu duruma karşı çıkanlar bulunuyor.

"Konuyu düzenli olarak Erdoğan ile görüşüyorum"

Macron ayrıca bu konuyu düzenli olarak iletişim halinde olduğu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü de söyledi.

Macron, ağustos sonunda bir dergiye verdiği mülakatta küresel lider olarak yaşamın sanıldığı kadar "havalı" olmadığını belirterek, "Ben Erdoğan ile on günde bir görüşmek zorunda olan biriyim" demişti.

Macron Kathimerini'ye verdiği mülakatta Türkiye ile AB arasında Mart 2016'da imzalanan mülteci anlaşmasının da düzenli işleyip, sonuç ortaya koyduğunu belirtti.

Macron'un Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili açıklaması, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bu konuda yaptığı açıklamadan birkaç gün sonra geldi. Merkel, hafta sonundaki seçim düellosunda Türkiye'nin AB'ye katılmasına karşı olduğunu ve tam üyelik müzakerelerini sona erdirme imkanlarını AB ülkelerinin liderleriyle görüşeceğini açıklamıştı. Merkel ayrıca Gümrük Birliği'nin güncellenmesini onaylamadığını da sözlerine eklemişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da buna cevaben "Türkiye'nin AB ile olan mevcut ilişkisine bile tahammül edemiyorsanız çıkın, bunu mertçe söyleyin ve gereğini yapın … Bu mertliği göstermek yerine Türkiye'yi, AB tam üyelik müzakerelerini bitirmeye zorlamak; ikiyüzlülüktür, riyakârlıktır, siyasi ahlaksızlıktır" demişti.

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Reuters/dpa/DÇ/ÖA