Macron, 2 yıl önce yanan Notre Dame Katedrali'ndeki restorasyon çalışmalarını ziyaret etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dev yangından 2 yıl sonra Notre Dame Katedrali'ndeki çalışmalarını ziyaret etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 2 yıl önce büyük bir yangının yaşandığı 12. yüzyıldan bugüne kadar gelen Fransa’nın en önemli yapılarından olan Notre Dame Katedrali'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Macron, Notre Dame Katedrali'nin restorasyonun beş yılı bulacağını söyledi. Özellikle önemli olanın mimar ve sanatkâr profesyonellerinin restorasyon çalışmasına saygı duyması olduğunu ifade etti.

Restorasyon çalışmalarının 2024 Olimpiyat Oyunları’na yetişeceğini bildiren Macron, pandemi nedeniyle bu tarihin uzayabileceğinin işaretini verdi.