Maçoğlu'ndan sanat günlerine davet: Bütün komünistler Ovacık'a

Ovacık’ın komünist Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 24- 30 Temmuz arasında, 1. Uluslararası Sanat Günleri’ni düzenliyor. Maçoğlu, “Sanata çok ihtiyaç duyulan bir dönemdeyiz. Bütün komünistler Ovacık’a” diye konuştu.

‘Komünist başkan’ olarak bilinen Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, kültür sanat etkinlikleri kapsamında 24- 30 Temmuz tarihleri arasında, 1. Uluslararası Sanat Günleri’ni düzenlemeye hazırlanıyor.

Maçoğlu, “Bizler halkın sanatına değer veren Yılmaz Güney’lerden bize bırakılan, o toplumun dili, vicdanı olabilmek adına sanatı toplumun önünde toplumla birleştirme çabası içerisindeyiz. Kavganın ve çatışmaların olduğu bir dönemde yaşamın devam ettiğini, yaşam hakkının kutsal olduğunu anlatmak adına sanatı işlemek istiyoruz. Sanata çok ihtiyaç duyulan bir dönemdeyiz” dedi.

Maçoğlu, Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'le 17. Munzur Doğa ve Kültür Festivali’yle buluşturdukları sanat günleri hakkında konuştu. Söyleşinin tamamı şöyle:

Sanat günleri düzenleme fikri nasıl doğdu?

Bir yerde, sadece toprağa dair bir program değil yaşamın her alanına dair program olmak zorunda. Eğer sosyalistseniz, yerelleşlemeyi örgütlemek istiyorsanız birçok şeye dair programınızın olması lazım. Esasen bu bizim programımızın bir parçası. İlk başta tarımsal çalışmalar yapsak da sanatla, edebiyatla ilgili programlar da yapmalıyız diye düşünüyorduk. Önümüzdeki günlerde belki başka programlarla çıkarız. Bu etkinliği şubat, mart aylarından itibaren gündemimizde tartışmaya başladık. Bu bizim buluşumuz değil tabii ki; dünyanın birçok yerinde bu tür çalışmalar olmuştur. Bizim coğrafyamızda yani Dersim’de son yıllarda ilktir. Bu etkinliği her sene muhakkak yapacağız.

Etkinliklerde neler var?

Atölye yoğunluklu olacak. Çocuk, felsefe, heykel, sinema, resim gibi atölyeler düzenlenecek. Çevreye dikkat çekmek adına ekoloji çalışmalarımız da olacak. Güncel konular ve söyleşiler de etkinlikler arasında. Üç dört gün de konserlerle işi perçinlemek istiyoruz. Hedeflediğimiz şey bunu uluslararası bir gündem olarak yaymak. Dünyada ulaşabildiğimiz birçok dostumuz ve yoldaşımızla bu kolektifi yakalamak, biraz daha ileriye taşımak istiyoruz. İlk defa hayata geçirdiğimiz için bir heyecan da var. Türkiye’nin dört bir yanında bizi arayanlar oldu.

Ovacık Belediyesi olarak başka ilklere de imza atacak mısınız?

Biz bir şeye başlamadan, oturtmadan söylemeyiz. Çünkü bu ülkede tam başlıyoruz derken başlamama ihtimali olduğunda toplumun üzerindeki etkisini düşünmeliyiz. Fakat şunu bilmeniz lazım; biz üretimden gelen gücümüzü yönetime koyacağız. Kooperatifler kurmaya, toplumla buluşmaya başladık. Üretimlerimizi kooperatiflerle biraz daha perçinleştirdik. Kooperatiflerimizi önümüzdeki dönem hayvancılık ve aracılıkla daha da güçlendirmeye çalışacağız.

Buradan kamuoyuna bir mesaj göndermek ister misiniz?

Tabii ki. Biz Türkiye halklarına güveniyoruz. Bize doğru yüreği, gözü, vicdanı olan bir çok insan var. O insanların fiziken de burada olacağını düşünüyoruz. Tüm halkı buradaki festivale davet ediyoruz. Çünkü biz burada, dışardan gelen dostların bize verdiği enerji ve güçle hareketleneceğiz. Aksi takdirde biz buralarda moralsizlikle baş başa kalırız. Bütün vicdanlılar ve komünistler Ovacık’a...

Dostlar yağmurlu günlerde belli olur

Sanata yoğunlaşmanızın amacı neydi?

Bizler halkın sanatına değer veren Yılmaz Güney’lerden bize bırakılan o toplumun dili, vicdanı olabilmek adına sanatı toplumun önünde toplumla birleştirme çabası içerisindeyiz. Kavga, çatışmaların olduğu bir dönemde yaşamın devam ettiğini, yaşam hakkının kutsal olduğunu mesaj olarak belirlemek adına sanatı işlemek istiyoruz. 1. Uluslararası Sanat Günleri’ni 17. Munzur Doğa Kültür Sanatı ile buluşturup biraz daha bu bölgede artık sanatı, vicdanı, insanlığı, yaşamı ön plana çıkarmaya çalışıyoruz.