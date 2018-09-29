Maçoğlu: Ben Ovacık'ın belediye başkanıyım diğer söylemler gerçek dışı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de Ovacık ilçesinin Türkiye Komünist Partili (TKP) Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na aday olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere İstanbul\'da bulunan Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bazı basın yayın organlarında yer alan \'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na aday oluyor\' iddilarıyla ilgili açıklamada bulundu. Sosyalist bir kimliğe sahip olduğunu ve halen Ovacık Belediye Başkanı olduğunu hatırlatan Maçoğlu, \"Ben, sosyalist bir kimliğe sahip, Ovacık Belediye Başkanıyım. Benim hiçbir basın kuruluşununa bana herhangi bir büyükşehir belediye başkanlığı adaylığı için teklif geldiği yönünde bir söylemim olmamıştır. Şimdiye kadar da hiçbir siyasi parti tarafından adaylık teklifi de yapılmamıştır. Bana adaylık teklifini ancak sosyalist düşünceyi benimseyen, sosyalist çizgide olan partiler yapabilir. Zaten benim de bağlı olduğum bir kurum var. Birlikte hareket ettiğimiz Sosyalist Meclisler Federasyonu ne derse ona göre hareket ederim. Şunu da belirtmek istiyorum ki, Sosyalist Meclisler Federasyonunu, Mart 2019\'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili kararını uygulayacağım. Şu anda herhangi bir yerden aday olmam söz konusu değil. Ben, Ovacık ilçesinin belediye başkanıyım. Bunun dışındaki söylemler gerçek dışıdır\" dedi.



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