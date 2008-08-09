Maçlar İnönü'de oynanacak

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, bu sezon maçları BJK İnönü Stadı'nda yapacaklarını söyledi.



Futbol takımının 2008-09 sezonunda giyeceği formaların tanıtım gecesinde BJK TV'ye açıklamada bulunan Demirören, BJK İnönü Stadı'nın mabetleri olduğunu ifade ederek, ''Yönetim kurulumuzun aldığı bir karar ve hazırladığı bir proje var. Bu sezon BJK İnönü Stadı'nda oynuyoruz. Yeni projeyle ilgili izinler tamamlanmak üzere. Sezon bittiğinde önümüzdeki sezon ya Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ya da başka statta maçlarımızı oynayacağız'' dedi.



Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kenan Öner ise gerçekleştirilen gecenin başarılara atacakları adımlardan biri olduğunu ifade ederek, ''İmrenilecek bir hazırlık dönemi geçirdik. Futbolcular büyük kenetlenme içinde. Bu sene onların gözündeki heyecan ve şevk başka türlü. Kaçırdığımız şampiyonluğu bu sezon için başka türlü arzuluyorlar'' diye konuştu.



Yöneticilerden Nedim Sarsmaz da İbrahim Toraman ile İbrahim Üzülmez'in affedilip affedilmeyeceği konusundaki soruyu, ''Yönetim kurulu karar verdi. Çok zor karar verildi. Uzun konuşmalar oldu, bunun sonunda karara varıldı. Zannediyorum 12 Ağustos Salı günü bu tekrar gündeme gelecek. Ama yönetimin vereceği karara camianın ve basının saygı duymasını bekliyorum'' diye yanıtladı.



Futbolcular ne dediler?



Tanıtım gecesine katılan siyah-beyazlı oyuncular da yeni sezonda şampiyonluk konusunda umutlu olduklarını söyledi.



Kaleci Rüştü, gerçekleştirilen gecedeki birlik ve beraberliğin mutluluk verici olduğunu ifade ederek, ''Amacımız bu birlik beraberliği sezon sonuna kadar sürdürmek. Ümit ediyorum ki, bu gerçekleşir. Camianın bizden şampiyonluk ve büyük başarı beklentisi var. Dolayısıyla bizler de ligde ve UEFA Kupası'nda yolumuza devam edeceğiz. İyi bir takıma sahibiz. Genç, yetenekli ve tecrübeli oyunculardan kurulu bir kadromuz bulunuyor. Bu oluşum içinde ümit ediyorum ki şampiyonluğa ulaşacağız. Azmin, heyecanın bir araya geldiği bir takım olduk'' şeklinde konuştu.



Takımın tecrübeli oyuncularından Ali Tandoğan ise taraftarların bu sezon onları destekleyeceğini ve hep beraber şampiyonluk ipini göğüslemek istediklerini ifade ederken, Gökhan Zan ise durumu konusunda ''İki haftadır çalışıyorum. Takım çalışmalara benden önce başladı. Bir adım gerideyim. Ama bu arayı kapatmaya çalışıyorum. En kısa zamanda arkadaşlarımı yakalayacağımı düşünüyorum. Takımdaki rekabet başarıyı da getirecektir'' dedi.



Yeni transferlerden Uğur İnceman da ortam konusunda görüşlerini, ''Böyle coşkulu bir ortam ummuyordum. İyi ki tersini yaşadım. Bu hava İnşallah skora yansıyacak. Takım olma adına güzel şeyler oldu. Bunu da sezon başında hep birlikte yaşayacağız. Yeni formalar çok önemli, bizim yapacaklarımız daha önemli. İyi kamp dönemi geçirdik. Bunları sahaya yansıtıp son yıllarda özlenen şampiyonluğa ulaşmayı arzuluyoruz. Beşiktaş'a transfer olduğum için çok mutluyum. Burada olmak bir ayrıcalık. Herşey çok güzel gidiyor'' şeklinde dile getirdi.



Serdar Kurtuluş, İbrahim Üzülmez ve İbrahim Toraman'ın kavga ettiği kamp konusunda, ''Kampta ilk gün olaylı başladı. Gerçekten de iki kaptana yakışmayacak bir olaydı. Kimse o duruma düşmek istemez. Ama şunu anladık ki kimse Beşiktaş kulübünden üstün değildir. Bu olay bize bunu gösterdi. Kaptanların ayrılması takımın daha çok kenetlenmesini sağladı. Kaptanlarımızın takıma dönmesini ben de istiyorum. Ama bu yönetim ve hocanın aldığı bir karar. Saygı duymak gerekiyor'' diye konuştu.

