T24 LogoT24 Logo
Gündem

Maçka'da silahlı kavgada baba ve oğlu öldü, kızı yaralandı

Selçuk BAŞAR/MAÇKA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Maçka ilçesinde Yusuf Y

27 Haziran 2018 21:38

Selçuk BAŞAR/MAÇKA (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Maçka ilçesinde Yusuf Y., tartışma sırasında tabanca ile Kenan Karakaş ve oğlu İsmail Karakaş\'ı öldürdü, kızını yaraladı. Gözaltına alınan Yusuf Y.\'nin Kenan Karakaş\'ın kızını rahatsız ettiği iddia edildi.
Olay, Maçka ilçesi Çayırlar Mahallesi\'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Karakaş kızını rahatsız ettiği gerekçesiyle Yusuf Y. ile tartıştı. Kenan Karakaş\'ın oğlu İsmail Karakaş\'ın da karıştığı tartışma kavgaya dönüştü. Yusuf Y. kavga sırasında belinden çıkardığı tabancası ile Kenan ve oğlu İsmail Karakaş\'a ateş etti. Olayda baba ve oğlu öldü, seken kurşunların isabet ettiği kızı yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı kızı ambulansla Maçka Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Kenan Karakaş ile oğlu İsmail Karakaş\'ın cenazeleri de hastane morguna kaldırıldı.
Jandarma, Yusuf Y.\'yi gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Selçuk BAŞARMAÇKA Trabzon DHA TRABZON MaçkaYusufKenan KarakaşKarakaşGözaltınaOlay MaçkaMahallesiKenanOlaydaHaberEkiplerMaçka Devlet HastanesiJandarma YusufFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24