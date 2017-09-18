T24 LogoT24 Logo
Gündem

Maçka'da ders zili Eren’siz çaldı (2)

ARKADAŞLARI KABRİNİ ZİYARET ETTİ Trabzon'un Maçka İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, okul arkadaşları ve öğret

18 Eylül 2017 17:54

ARKADAŞLARI KABRİNİ ZİYARET ETTİ
Trabzon\'un Maçka İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, okul arkadaşları ve öğretmeni tarafından mezarı başında anıldı. Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yeni eğitim-öğretim dönemine hüzünlü başlayan öğrenciler terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen Eren Bülbül\'ün mezarını ziyaret etti. Ziyarette Eren Bülbül’ün kabrine çiçek bırakan öğrenciler daha sonra Kuran-ı Kerim okudu, dua etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ARKADAŞLARI KABRİNİ ZİYARET ETTİ Trabzon MaçkaPKKEren BülbülBülbül AnadoluHatip LisesindeZiyarette Eren BülbülünKuranı KerimFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24