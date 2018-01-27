Maçka'da, 100'üncü Yıl Parkı projesine tepki

Selçuk BAŞAR/MAÇKA (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Maçka ilçesinde, 2003 yılında meydana gelen ve 62\'si İspanyol askeri 75 kişinin ölümü ile sonuçlanan uçak kazasının ardından dikilen İspanyol Anıtı ile Atatürk heykelinin yer aldığı 100\'üncü Yıl Parkı\'na düğün salonu ve sosyal donatı alanları yapılacağı iddiası tartışmalara neden oldu. Parktaki anıt ve heykelin taşınacağını, asırlık ağaçların da söküleceğini öne süren bir grup, projeyi yargıya taşımaya hazırlanıyor. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ise tepkilerin yersiz olduğunu söyleyerek, \"Anıtlar kesinlikle yerinde kalacak. 4 dönümlük parkı, 50 dönümlük park haline dönüştüreceğiz” dedi.

İlçe girişindeki 100\'üncü Yıl Parkı, Maçka Belediyesi\'nce özel bir şirkete ihaleyle kiralandı. Parka, düğün salonu ve yöresel ürünlerin de sergileneceği sosyal tesislerin yapılması amacıyla hazırlanan proje, tartışmalara neden oldu. İlçe sakinleri, Maçka\'da 15 yıl önce meydana gelen ve 62\'si İspanyol askeri, 75 kişinin ölümü ile sonuçlanan uçak kazasının ardından dikilen İspanyol Anıtı ile Atatürk heykelinin proje ile kaldırılacağını iddia etti. İlçe sakinleri ayrıca, çevrede yeşilin yok edileceğini öne sürerek projeye tepki gösterdi.

\'AĞAÇLAR KESİLDİ\' İDDASI

Projeyi protesto için parkta toplanan bazı vatandaşlar, amaçlarının ilçe halkının toplumsal menfaatini korumak olduğunu belirterek, çalışmaların bir an önce durdurulmasını istedi. Avukat Nihan Göktürk Solak, projeyle parkın rant alanına dönüştürüldüğünü iddia ederek şunları söyledi:

\"Atatürk parkı olarak kullanılan bu alan, Maçka halkının hep birlikte oturup, mesire alanı olarak kullandığı, anılarının yer aldığı ve eğlencelerin düzenlendiği çok güzel bir yeşil alandı. Ancak Maçka Belediyesi tarafından burası bir rant alanına çevrilmiş durumda. Yaklaşık 20\'nin üzerinde dev çınarlar kesilmiş ve yok edilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda bu alanda bulunan Atatürk büstümüz de var. Büstün de buradan taşınması düşünülüyor. İlçenin başka bir yerinde büst bulunmamaktadır. Maçka\'da ranta çevrilen bütün yeşil alanlar, taş ocaklarına ve HES\'lere verildiği gibi Atatürk Parkı\'nın bulunduğu alan da düğün salonu yapılarak tahrip edilmek istenmektedir.\"

\'MÜSAADE ETMEYECEĞİZ\'

Solak, projeyle parkın tahrip ve talan edileceğini, alanın betonlaştırılmak istendiğini söyledi. Nihan Göktürk Solak, şöyle dedi:

\"Biz bu betonlaşmaya karşı, her türlü mücadeleyi vermek üzere bütün eylemlerimize başlıyoruz. Aynı zamanda bu alanın düğün salonu olmaması ve eski şekliyle kullanıma devam edilmesi için de yargı sürecini başlataçağız. Mevcut alan aynı zamanda İspanyol Anıtı\'nın bulunduğu ve Maçkalılar için manevi değer taşıyan bir alandır. Kesinlikle buranın tahrip ve talan edilmesine müsaade etmeyeceğiz.\"

Solak, ileryen günlerde projenin iptal edilmesine ilişkin hukuki yollara başlayacaklarını da kaydetti.

BELEDİYE BAŞKANI PROJEYİ SAVUNDU

Maçka Belediye Başkanı AK Partili Koray Koçhan, projeyle ilgili açıklamada bulundu, tepkilere yanıt verdi. Başkan Koçhan, projeyle anıt ve heykelin kaldırılmayacağını, mevcut parkın genişletileceğini ve bu alanda sosyal donatı alanların oluşturulmasını planladıklarını ifade etti. Koçhan, şunları söyledi:

\"Gelişen ve hızla büyüyen bir dünyada yaşıyoruz. Parklarımız yıllara göre, ihtiyaçlara göre değişmesi gereken yerlerdir çünkü insanların yaşadığı, insanların hayatını etkileyen yerlerdir. Maçka\'nın girişindeki 4 dönüm araziye sahip parkın adı, özellikle söylüyorum, 100. Yıl Parkı\'dır. Parantez içinde söylüyorum; Atatürk Parkı değildir. Bu parkta 20\'ye yakın ağacın kesildiğini söyledikleri zaman ben üzüldüm. Sadece 4 tane ağacın yeri değişti, bir tanesi ıhlamur, bir tanesi ceviz ağacı, 2 tanesi de ladin ağacıdır. Maçka\'da bir tane bile çınar ağacı yoktur. Üzüldüğüm şey şu: Maçka\'da birileri bir şeyler yapmak isterken, bir çivi çakarken, vatandaşa hizmet etmek isterken, birilerinin de \'Sadece siyaset olsun\' diye engel olmaları bizleri üzüyor. Daha çok üzüldüğüm husus ise Atatürk Anıtı\'nın ve İspanyol askerlerinin anıtlarının yıkılarak kaldırılacağı, çok üzücü ve çok büyük bir yalan.\"

\'4 DÖNÜMÜ 50 DÖNÜME DÖNÜŞTÜRECEĞİZ\'

Koçhan, yapılacak çalışmalarla 4 dönümlük parkı 50 dönümlük park haline getireceklerini belirterek, şöyle konuştu:

\"1980 yılında yapılmış, 38 yıllık olan ve hiçbir bakımı yapılmamış olan Atatürk Anıtı\'nı yeni park düzenlememizle beraber yenileyeceğiz. Arkadaşlar basın açıklaması yaparken bize gelip \'Burada ne yapacaksınız?\' diye dahi sormadılar. Aramızda bir fark var: Onlar sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün adını kullanıyor; biz ise onun muasır medeniyet seviyesi için çalışan bir partinin mensuplarıyız. Bu parkta sanki düğün salonu yokmuş da biz orada yeni bir düğün salonu yapıyormuşuz gibi bir algı var. Bu çok yanlıştır. Parkta düğün salonu mevcuttur. Deveye sormuşlar \'Neren eğri diye; Nerem doğru ki\' demiş. Yapmış oldukları açıklamanın da bir doğru tarafını göremedim. 4 dönümlük parkı, 50 dönümlük park haline dönüştüreceğiz.\"



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