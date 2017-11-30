Maçka Parkı'nda yıkım

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Şişli Maçka parkında bulunan iki kafe ve bir bar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri Maçka Parkı\'nda bulunan 5 kafe ve 1 barın yıkım kararı üzerine harekete geçti. Sabah saatlerinde parka gelen ekipler, 2 kafe ve 1 barda yıkımı gerçekleştirdi. 3 kafenin mahkemenin durdurma kararı alması nedeniyle yıkım gerçekleştirilemedi. Yıkım sırasında polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri hazır bulunduruldu. Yıkımın gerekçesi konusunda bir açıklama yapılmadı.

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