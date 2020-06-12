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Maçka Parkı'nda tartıştığı kişinin boğazını kesen şüpheli tutuklandı

12 Haziran 2020 21:35

Maçka Parkı'nda bir psikiyatri asistanını kırık cam şişesiyle ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınarak çıkarıldığı savcılıkça mahkemeye sevk edilen Emrah D. tutuklandı.

Bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yapan Süleyman Dönmez'i yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Emrah D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Müracaat savcılığınca ifadesi alınan şüpheli Emrah D.  "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli Emrah. D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 

 

 

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maçka parkıEmrah D.Süleyman Dönmez
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