Maçka eski jandarma komutanına FETÖ'den hapis cezası (1)
TRABZON, (DHA)- İZMİR merkezli düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında tutuklanan Trabzon'un Maçka ilçesinin eski jandarma komutanı teğmen Zabit Zengin, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
08 Aralık 2017 21:10
TRABZON, (DHA)- İZMİR merkezli düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında tutuklanan Trabzon\'un Maçka ilçesinin eski jandarma komutanı teğmen Zabit Zengin, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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