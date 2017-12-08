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Maçka eski jandarma komutanına FETÖ'den hapis cezası (1)

TRABZON, (DHA)- İZMİR merkezli düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında tutuklanan Trabzon'un Maçka ilçesinin eski jandarma komutanı teğmen Zabit Zengin, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

08 Aralık 2017 21:10

TRABZON, (DHA)- İZMİR merkezli düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında tutuklanan Trabzon\'un Maçka ilçesinin eski jandarma komutanı teğmen Zabit Zengin, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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TRABZON DHAFetullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYMaçkaZabit Zengin

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