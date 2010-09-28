-MAÇIN YILDIZI NİANG ÇOK MUTLU İSTANBUL (A.A) - 27.09.2010 - Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 6-2 yendiği maçta 3 gol atan futbolcusu Mamadou Niang, 3 puanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Niang, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, mücadelenin ilginç olduğunu kaydederek, ''İlk yarıda talihsiz şekilde 1-0 geriye düştüğümüz andan itibaren oyuna ortak olduk. 3. golümüzün hemen ardından 2. golü yememiz korku dolu anlara neden oldu. Daha sonra skor avantajını ve farkı yakaladık'' dedi. Alex ile ilgili bir soru üzerine Niang, ''Saha içinde bir sıkıntı varsa ve zorluk yaşanıyorsa bunun nedeni Alex'e bağlanamaz. Takım halinde oynuyoruz, takım halinde sıkıntılarımız var demektir. Saha içinde Alex'in tekniği, zekası ve hareketliliğine ihtiyacımız var. Bunlar olmadığı anlarda demek ki tam agresif ve organize olamıyoruz demektir'' diye konuştu. 3 gol atması ve Güiza ile ilgili bir soruya ise Senegalli futbolcu, şu yanıtı verdi: ''3 gol atmak güzel bir olay. Kendi adıma çok mutlu oldum, ancak kişisel mutluluğun ötesinde benim için takımın kazanması önemli. Güiza benim çok beğendiğim bir futbolcu. Buraya gelmeden önce de tanıyordum kendisini. Futbolcu olarak da çok beğeniyorum. Bütün arkadaşlarımız ve ben gelmesini dört gözle bekliyoruz. Güiza dahil her futbolcuya ihtiyacımız olacak.'' Niang, Dia için de övgüde bulunarak, ''Dia büyük bir maç oynadı. Kişisel olarak çoğu şeyi kanıtladı. Sürekli oyunun içindeydi. 2 asistle bu güzel oyunu süsledi. Onunla oynamaktan çok mutluyum. Kendisini Fransa'dan da tanıyorum. İyi bir iletişimimiz var, saha içinde ve saha dışında. Çok daha iyi performans göstereceği günleri de göreceksiniz. Gerçekten çok büyük bir futbolcu'' diye konuştu.