-''Maçın pankartını sen yarat'' yarışması sonuçlandı İSTANBUL (A.A) - 19.11.2011 - Türk Telekom ile Beşiktaş Kulübü'nün, siyah-beyazlıların yarın Galatasaray ile yapacağı derbi karşılaşması öncesinde düzenlediği ''Maçın pankartını sen yarat'' yarışması sonuçlandı. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takımın savunma oyuncularından Egemen Korkmaz tarafından belirlenen yarışmanın birincisi, ''En büyük aşkın özeti: Siyah-beyaz'' pankartını öneren Beşiktaş taraftarı Muhammet Aydoğdu oldu. Pankart, Fiyapı İnönü Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş-Galatasaray derbi karşılaşmasında tribünde yer alacak. Sloganın sahibi Muhammet Aydoğdu ise, karşılaşmayı bir arkadaşıyla VIP tribünde, imzalı formasıyla izleme şansına sahip olacak.