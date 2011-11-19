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Spor

''Maçın pankartını sen yarat'' yarışması sonuçlandı İSTANBUL (A.A)

19 Kasım 2011 21:59

-''Maçın pankartını sen yarat'' yarışması sonuçlandı İSTANBUL (A.A) - 19.11.2011 - Türk Telekom ile Beşiktaş Kulübü'nün, siyah-beyazlıların yarın Galatasaray ile yapacağı derbi karşılaşması öncesinde düzenlediği ''Maçın pankartını sen yarat'' yarışması sonuçlandı.  Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takımın savunma oyuncularından Egemen Korkmaz tarafından belirlenen yarışmanın birincisi, ''En büyük aşkın özeti: Siyah-beyaz'' pankartını öneren Beşiktaş taraftarı Muhammet Aydoğdu oldu.  Pankart, Fiyapı İnönü Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş-Galatasaray derbi karşılaşmasında tribünde yer alacak. Sloganın sahibi Muhammet Aydoğdu ise, karşılaşmayı bir arkadaşıyla VIP tribünde, imzalı formasıyla izleme şansına sahip olacak.

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