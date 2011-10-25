-Maçın hasılatı depremzedelere GAZİANTEP (A.A) - 25.10.2011 - Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında, sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının tüm hasılatını depremzelere bağışlama kararı aldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Takımımızın 29 Ekim Cumartesi günü Kamil Ocak Stadyumu'nda oynayacağı Trabzonspor maçının tüm hasılatı Van'daki depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacak. Gaziantep'te yaşayan tüm vatandaşlarımızı ve taraftarlarımızı Van'daki acıya ortak olmaları ve yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak için Kamil Ocak Stadyumuna davet ediyoruz'' denildi.