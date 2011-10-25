T24 LogoT24 Logo
Spor

Maçın hasılatı depremzedelere GAZİANTEP (A.A)

25 Ekim 2011 13:13

-Maçın hasılatı depremzedelere GAZİANTEP (A.A) - 25.10.2011 - Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında, sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının tüm hasılatını depremzelere bağışlama kararı aldı.  Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Takımımızın 29 Ekim Cumartesi günü Kamil Ocak Stadyumu'nda oynayacağı Trabzonspor maçının tüm hasılatı Van'daki depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacak. Gaziantep'te yaşayan tüm vatandaşlarımızı ve taraftarlarımızı Van'daki acıya ortak olmaları ve yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak için Kamil Ocak Stadyumuna davet ediyoruz'' denildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24