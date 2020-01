-Maçın galibi Kayserispor KAYSERİ (A.A) - 04.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçta Kayserispor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 1-0 yendi. 50. dakikada Troisi'nin sağ kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içinde bulunan Nadir topu göğsü ile kontrol etti. Kaleci ile karşı karşıya kalan Nadir vurmakta gecikince, Cesario araya girerek tehlikeyi önledi. 64. dakikada Behram'ın hatalı geri pasında topla bulaşan Troisi, ceza sahası içinden vurdu. Kaleci Behram topu rahat kontrol etti. 67. dakikada Yalçın'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta köşeye giden topu, kaleci Navarro son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi. 78. dakikada Amrabat, ceza sahası dışından sert vurdu, top Metin'in ayağına çarparak Okay'ın önünde kaldı. Metin daha çabuk davranarak Okay'ın topa vurmasını önledi. 80. dakikada Doka ceza sahasının sol çaprazından sert vurdu, topu kontrol eden kaleci Navarro gole izin vermedi. 89. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Amrabat, dışardaki Okay'a çıkardı. Okay'ın plase vuruşunda top savunmanın arasından geçerek ağlarla buluştu: 1-0 Karşılaşma Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. -maçtan notlar- Futbolda şike iddialarına ilişkin hazırlanan iddianamede adı geçen ve mahkeme süresince statlara giriş yasağı getirilen isimler arasında yeralan İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu savunma oyuncusu Can Arat, federasyon temsilcisinin uyarısı üzerine ilk onbirde yeraldığı Kayserispor maçı kadrosundan çıkarıldı. Can Arat'ın yerine 18 kişilik kadroda bulunan Cesario oynatıldı. Karşılaşmayı Milli Takımlar Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve yardımcısı Okan Buruk da izledi. Maç öncesi, bir süre önce yaşamını yitiren Kayserispor'un eski kaptanlarından Erhan Asal anısına saygı duruşunda bulunuldu. Stat: Kadir Has Hakemler: Mustafa Kamil Abitoğlu xxx, Nihat Mızrak xxx, Serkan Akal xxx Kayserispor: Navarro xxx, Okan xx, Hasan Ali xx, Eren xx, Zurab x, Troisi xx (Dk. 67 Sefa x), Amrabat xx, Santana x, Riveros x (Dk. 56 Abdullah x), Nadir x (Dk. 73 Gökhan x), Okay x İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Behram x, Cesario xx, Metin x, Webo xx, Edin Visca x, Cihan x (Dk. 89 Metin Akan ?), Doka xx, Holmen x, Taner xx (Dk. 80 Mahmut x), Rızvan x, Gökhan x Gol: Dk. 89 Okay (Kayserispor) Sarı kartlar: Dk. 38 Amrabat, Dk. 90+1 Okay (Kayserispor), Dk. 72 Cihan, Dk. 90 Metin, Dk. 90+1 Cesario (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)