-MAÇIN EN SKORERİ OĞUZ SAVAŞ İSTANBUL (A.A) - 11.06.2011 - Beko Basketbol Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Ülker'in Galatasaray Cafe Crown'u 85-74 yendiği karşılaşmanın en skorer oyuncusu Oğuz Savaş oldu. Sarı-lacivertli oyuncu, 19 sayının yanı sıra 5 ribaunt, 1 top çalmayla oynadı. Fenerbahçe Ülker'de Preldzic 18, Ukic 17, Lavrinovic 15 ve Ömer Onan da 10 sayı kaydetti. Galatasaray Cafe Crown'un en skorer oyuncuları 13'er sayıyla Johnson, Tutku Açık ve Andric olurken, Shipp ve Shumpert 10'ar, Ermal Kurtoğlu da 8 sayı üretti. -RİBAUNTLAR- Fenerbahçe Ülker, ezeli rakibi Galatasaray Cafe Crown'a ribauntlarda 32-25 üstünlük sağladı. Karşılaşmada 9'ar ribaunt alan sarı-lacivertli oyuncu Lavrinovic ile sarı-kırmızılı oyuncu Andric, bu alanda öne çıkan isimler oldu. Fenerbahçe Ülker'de Ukic 8, Oğuz Savaş ve Preldzic de 5'er ribauntla oynadı. -3 SAYILIK ATIŞLAR- Fenerbahçe Ülker, dış atışlarda kullandığı 11 şutun 6'sında (yüzde 54,5) isabet sağlarken, Galatasaray Cafe Crown 22 atıştan 9'unu (yüzde 40,9) sayıya çevirebildi. Sarı-kırmızılı takımda Tutku Açık ve Johnson, 3'er atışı da sayıya çevirirken, Haluk Yıldırım ise yaptığı 7 atıştan sadece 1 tanesinde isabet sağlayabildi. Fenerbahçe Ülker, iki sayılık atışlarda yüzde 55,3'lük (47 atıştan 26'sını sayıya çevirdi) isabet sağlarken, sarı-kırmızılı takımda bu oran yüzde 51,6 (31 atıştan 16 tanesini sayı yaptı) oldu. İki takım da 21'er serbest atış kullanıp, 15'er sayı çıkardı.