-MAÇIN EN ÇOK KOŞAN OYUNCUSU NOBRE İSTANBUL (A.A) - 20.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin en çok koşan oyuncusu, siyah-beyazlı takımdan Mert Nobre oldu. Yayıncı kuruluşun verilerini göre, Brezilya asıllı futbolcu, maç boyunca sahada toplam 10 bin 861 metre kat etti. Fenerbahçe adına ise en çok koşan oyuncu 10 bin 584 metreyle Selçuk Şahin olarak ön plana çıktı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın da 10 bin 603 metre koştuğu bildirildi. Diğer yandan, takımlar bazında ise Beşiktaşlı oyuncuların toplamda 103,7 kilometre, Fenerbahçelilerin ise 98,8 kilometre koştuğu açıklandı. Bu arada, maç istatistiklerinde ise topa sahip olmada rakibine yüzde 60'a yüzde 40 üstünlük kuran Beşiktaş, isabetli pas oranında da 354'e 196 üstünlük sağladı.