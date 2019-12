-Maçın ardından GAZİANTEP (A.A) - 29.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de, maçın uzatma dakikalarında Trabzonspor'a 1-0 yenilen Gaziantepspor'un teknik direktörü Abdullah Ercan, ''Bu şekilde kaybettiğimiz için üzgünüz. Ama maalesef futbolda böyle şeyler var'' dedi. Ercan, karşılaşma sonrasında düzenlediği basın toplantısında, son anlarda yedikleri golle yenildiklerini, bunun için üzgün olduklarını söyledi. ''Futbolda şansa yer bırakmamak lazım'' diyen Ercan, şöyle konuştu: ''Oyuna gelince, pozisyon itibariyle bizim önde olduğumuz bir maçtı. Gençlerbirliği ve Galatasaray'dan sonra eğer buradan 3 puan veya 1 puan alabilseydik güzel bir seriyi çok iyi noktalamış olacaktık. Çok şanssız bir şekilde son saniyede yediğimiz golle maalesef kaybettik. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Pozisyonları eğer değerlendirebilseydik, biz atabilseydik sonucun bizim lehimize olabileceğini söyleyebilirim. Ben 'bitti' diye bakarken kaybettik. Yolumuza devam ediyoruz. 8 puanımız vardı, 9'a çıkarabilirdik. Pozisyonların geneline baktığımızda 11 puanda da olabilirdik. Sonuçta kaybettik, üzgünüz.'' Wagner'e bu maç için kendisinin izin verdiğini, kadroya almadığını ifade eden Ercan, ''Bekir'in de sakatlığı vardı. Arka adalesinde problem vardı. Mevcut kadrodan böyle bir kurgu düzenledik. İlk yarı topa sahip olamadığımız için bazı pozisyonları yapamadık. Oyunun genelini düşündüğümüzde pozisyon zenginliği bizdeydi. 3-4 net pozisyonumuz vardı. Bunlardan bir iki tanesini atsaydık, biz kazanmış olacaktık. Son anda yediğimiz golle ilgili olarak, Murat'a 'göbeğe değil de, rakip sahaya atsanız maç bitiyordu' dedim. Ama bunlar futbolun içinde olan şeyler'' diye konuştu. Özellikle ikinci devrenin 55 ve 70. dakikaları arasındaki bölümde Trabzonspor kalesine yüklendiklerini ifade eden Ercan, sözlerini şöyle tamamladı: ''O dakikalarda gol atabilseydik, maçı lehimize çevirebilirdik. Şu an her maçı tek düşünüyoruz. Ama çok üzgünüm bugün kazanan taraf olmaya çok yakındık. Beraberliğe sevinemeyeceğimiz bir maçı kaybettik. Geçen hafta 2 günde bir maç oynadığımız için çalışamadık. Yaratıcı oyuncu anlamında biraz sıkıntı yaşadık. Maçın berabere biteceğini tahmin ettim, onun için Murat'ı maça aldım. Böyle bir hata yapabileceğimizi beklemiyordum.'' -Trabzonspor Cephesi- Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ise son haftalarda oynadığı oyunla aldığı sonuçlarla yükselen Gaziantepspor'a karşı zor bir maç oynadıklarını söyledi. Gaziantepspor'un lige olumsuz başlamalarının sıkıntı yarattığını, hoca değişikliğiyle bunu atlattıklarına dikkati çeken Güneş, şöyle devam etti: ''Başarılı sonuçlar almaya başladılar. Maç denk geçti. Son dakikada golün gelmesi bizim için şans oldu. Rakip de, biz de pozisyon bulduk. Zaman zaman karşılıklı tehlikeli pozisyonlar da oldu. Biz iyi oynayan bir takımız. Futbolcularım maça motive oldular ve bu motivasyonu üst seviyede kullandılar, sonuç almak için elinden geleni yaptılar. Bu düşünce ve anlayışın yansıması olarak son dakikada şansla maçı kazandık. Saha içinde görevini yaparken eksik kalan oyuncular olmuştur, ama bunu kapatmaya çalıştık. Biz her maçı kazanmak istiyoruz, ama kazanmak için savunma yapmak durumundaydık. Pozisyon bulmaya çalıştık, zaman zaman etkili olduk, ancak gole gidememiştik. Bazen defans yaparak, bazen önde baskı yaparak oynadık. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Bu maçı da kazanmak bizi mutlu etti.''