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Spor

Maçı Swarovski taşlı koltuklarda izlediler

Sarkisyan için Bursalı bir firma tarafından, Swarovski'nin kristal taşlarıyla süslü koltuk takımı hazırlandı.

14 Ekim 2009 03:00

Türkiye'nin Ermenistan ile yapacağı maçı izlemek üzere Bursa'ya gelecek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan için Bursalı bir firma tarafından, Swarovski'nin kristal taşlarıyla süslü koltuk takımı hazırlandı.

Firma sahibi Süleyman Kara, koltukların maçın oynanacağı Atatürk Stadı'na getirilmesi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, gelen talep üzerine özel bir oturma grubu hazırladıklarını söyledi. 

İki tekli, bir ikili koltuktan oluşan oturma grubunun, tamamen el işçiliğiyle hazırlandığını belirten Kara, şöyle konuştu:

''Büyük ölçüde yapımında rugan deri kullanılan koltuğu, Swarovski'nin taşlarıyla süsledik. Oturulan yerleri ise kadifeyle kapladık. Koltukların ayakları ise lake. İmalat sırasında en iyi malzemeler kullanıldı. Hiçbir masraftan kaçınılmadı. Koltuk takımının toplam değeri 10 bin doları buldu.''

Kara, ''Koltuk takımı için para aldınız mı veya maç sonrası geri alacak mısınız?'' yönündeki soruya, ''Hayır, para talebinde bulunmadık. Biz, gelen talep doğrultusunda koltuğu hazırladık. Bunu, geri almak için de yapmadık'' yanıtını verdi.

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