-Maçı kötü yönetti İSTANBUL (A.A) - 27.10.2011 - Taşkın Çamkıran - Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Galatasaray-Gaziantepspor karşılaşmasının hakemi Abdullah Yılmaz'ın kötü bir maç yönettiğini ve her iki takım aleyhine de hatalar yaptığını söyledi. Namoğlu, bugüne kadar hep eğriye eğri, doğruya doğru dediğini anlatarak, ''Hakeminin sahada hataları vardı. Ben hakemlere de, hatalarını maçlardan sonra söyleyeceğimi söyledim. Hakemin maçın içinde hataları vardı, yardımcı hakemin bir tanesinin de hatası vardı'' dedi. Hakemin maçla ilgi ceza alacağını dile getiren başkan Namoğlu, kendisi için yönetmelikteki müeyyideleri uygulayacaklarını dile getirdi. Namoğlu, UEFA'nın da bu tür kötü yönetimlerden sonra hakemlere dinlendirme cezası verdiğini ifade ederek, ''Maçın hakemi kötü yönetim yaptı. Galatasaray'ın lehine de, aleyhine de hatalar yaptı. Bunun müeyyidesi de açıktır. UEFA'nın da yaptığı gibi, Abdullah Yılmaz'ı dinlendireceğiz'' diye konuştu. Dünyada hiçbir hakemin sahaya şartlı olarak sahaya çıkmayacağını vurgulayan MHK Başkanı Namoğlu, ''Zaten şartlı çıkan kişi hakem olamaz. Maçlarda hakemlerin önü perdeleniyor, göremiyor, yanlış yer alıyor. Bunlar olabiliyor. Ancak sahaya şartlı çıktıklarını kabul etmiyorum'' ifadesini kullandı. Yusuf Namoğlu, dünyada çok sayıda hakem hatası yaşandığını dile getirerek, ''İngiltere Premier Lig'de, eleme maçlarında birçok hakem büyük hatalar yapabiliyor. Fransa-İrlanda maçında, Henry eliyle topu alıp gol attı. O hakeme FIFA Dünya Kupası'nda görev verdi. Maçın hakemi, Galatasaray aleyhine de, lehine de yanlışlar yaptı. Maçın başında hiçbir oyuncu atılmamışken, Melo'nun yaptığı harekete kırmızı kart göstermedi. Bu karar Galatasaray'ın lehine oldu, daha sonra ise aleyhine olarak da Servet'i oyundan attı. Kötü maç yönetti. Kurallara herkes uyar. Dikkatsiz, kontrolsüz maç yöneten herkes cezaya katlanır'' diye konuştu. Yapılan bu hataların iki takım için de olmasının, 'Art niyetli, şartlı' nitelendirmelerini kendi içinde çürüttüğünü anlatan Namoğlu, ''Maçın başında Gökhan Zan'ın, Melo'nun pozisyonları vardı. Yani yönetim iyi değil, şartlı olduğunu kabul etmiyorum'' dedi.