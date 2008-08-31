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Spor

Machester'ın Berbatov aşkı

News of the World'in haberine göre, Manchester United Fraizer Campbell'ı Tottenham'a önererek Dimitar Berbatov transferinde imza aşamasına geldi.

31 Ağustos 2008 03:00


News of the World'in haberine göre, Manchester United Fraizer Campbell'ı Tottenham'a önererek Dimitar Berbatov transferinde imza aşamasına geldi.

Manchester United ve Tottenhem Spurs, Bulgar oyuncu için sürdürülen pazarlıklarda aylardır bir sonuca ulaşamadılar. Kırmızı Şeytanlar Berbatov için 25 milyon paundluk bir teklif yapmıştı, fakat oyuncunun kulübü 28 milyon paund istiyordu.

İki kulübünde tekliflerinde ısrarcı olmaları transferin bu tarihe kadar gerçekleşmemesini sağladı. Anlaşılan o ki Sir Alex Ferguson, 7 milyon paunda Hull City'ye satmayı düşündüğü oyuncuyu, Berbatov için takasta kullanbilir.

İngiltere 21 yaş altı takımında da forma giyen oyuncu geçen sezon attığı 15 golle takımının 104 yıllık tarihinde ilk kez Premier Lig'e çıkmasına katkı sağlamıştı. Phil Brown, Campbell'ı KC Stadyuma geri getirmek için yoğun çaba harcıyor, ancak genç oyuncu bu sezon White Hart Lane'de forma giyeceğe benziyor.

Berbatov'un transferide sonunda yaklaşık 30 milyon paundluk bir anlaşmayla sonuçlanacak. Berbatov'un 13 Eylül'de Liverpool maçında sahada olması bekleniyor.

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