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Spor

Maccabi'nin 6 futbolcusu gelemiyor

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçında İsrail takımının 6 futbolcusu yer alamayacak.

09 Eylül 2011 03:00

T24 - Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçında İsrail takımının 6 futbolcusu yer alamayacak. İsrail Savunma Bakanlığı, güvenlik gerekçesiyle futbolculara izin vermedi.



Türkiye, 15 Eylül Perşembe günü İstanbul'da oynanacak Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı için güvenlik garantisi verdi. Ancak İsrail Savunma Bakanlığı, takımdaki asker futbolcuların güvenlik gerekçesiyle İstanbul'a gönderilmeyeceğini açıkladı.

Haaretz Gazetesi'nin haberine göre, İsrail Savunma Bakanlığı, Maccabi Tel Aviv takımında oynayan ve halen askerlik görevini yapan oyuncuların İstanbul'a gönderilmeyeceğini duyurdu.

Gazete asker olan Omer Vered ve Roi Kahat'ın İstanbul'da maçta yer almayacağını yazdı. Haberde askerlik görevini yürüten Dor Micha, Moshe Lugasi, Uri Cohen ve kaleci Yossi Ginzburg'un de izin almasının beklenmediği belirtildi.


Bakan güvence vermişti

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ise güvenlik endişeleri dolayısıyla dün yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv takımları arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının, öngörülen tarih ve yerde yapılacağını belirterek, gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetmişti.


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