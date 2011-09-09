Maccabi'nin 6 futbolcusu gelemiyor

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Bakan güvence vermişti

Türkiye, 15 Eylül Perşembe günü İstanbul'da oynanacak Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı için güvenlik garantisi verdi. Ancak İsrail Savunma Bakanlığı, takımdaki asker futbolcuların güvenlik gerekçesiyle İstanbul'a gönderilmeyeceğini açıkladı.Haaretz Gazetesi'nin haberine göre, İsrail Savunma Bakanlığı, Maccabi Tel Aviv takımında oynayan ve halen askerlik görevini yapan oyuncuların İstanbul'a gönderilmeyeceğini duyurdu.Gazete asker olan Omer Vered ve Roi Kahat'ın İstanbul'da maçta yer almayacağını yazdı. Haberde askerlik görevini yürüten Dor Micha, Moshe Lugasi, Uri Cohen ve kaleci Yossi Ginzburg'un de izin almasının beklenmediği belirtildi.Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ise güvenlik endişeleri dolayısıyla dün yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv takımları arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının, öngörülen tarih ve yerde yapılacağını belirterek, gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetmişti.