-Maccabi Tel Aviv son çalışmasını yaptı İSTANBUL (A.A) - 14.09.2011 - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi (E) Grubu'nda yarın akşam karşı karşıya geleceği İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı, hazırlıklarını tamamladı. İsrail ekibi yarınki maç öncesi son çalışmasını Fiyapı İnönü Stadı'nda gerçekleştirirken, antrenmanın başındaki 15 dakikalık bölüm basın mensuplarına açık tutuldu. Maccabi Tel Aviv Teknik Direktörü Mordehay Iwanir'in, antrenmanın basına açık bölümünde, futbolcularıyla saha içinde kısa bir toplantı yapmasının ardından ısınma çalışmalarına geçildi. -Geniş güvenlik önlemleri- İsrail ekibi, İstanbul'da konakladığı otelden geniş güvenlik önlemleri altında Fiyapı İnönü Stadı'na getirildi. Maccabi Tel Aviv kafilesi Fiyapı İnönü Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak basın toplantısı ve 20.00'deki antrenman öncesinde saat 19.00'da otelden hareket etti. İsrail ekibi çevik kuvvet polisinin önlemleri altında, kısa bir süre içinde stada ulaştırıldı. Maccabi Tel Aviv takımı antrenman yaptığı sırada da stat çevresinde önlemler alınırken, stat içinde tribünlerin üst bölümlerinde yer yer sivil güvenlik elemanlarının bulundurulduğu görüldü. Bu arada, Maccabi Tel Aviv Kulübü'nün başkanı Mitchell Goldhar da kafilede yer aldı. Basın toplantılarını izleyen Goldhar daha sonra takımının antrenmanını takip etti. Kırmızı kart cezalısı Moussa Konate'nin yarın forma giyemeyeceği Maccabi Tel Aviv takımında, cezası bulunan teknik direktör Mordehay Iwanir'de sahada takımının başında yer alamayacak.