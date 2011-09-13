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Maccabi Tel Aviv asker oyuncularını da getirecek

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Beşiktaş deplasmanına konuk olacak İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımında, asker futbolcuların bu maçta oynamaları için izin alındı.

13 Eylül 2011 03:00

T24 - UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Beşiktaş deplasmanına konuk olacak İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımında, asker futbolcuların bu maçta oynamaları için izin alındı.


İki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle İsrail ekibindeki asker kökenli futbolcuların Türkiye'ye getirilmemesi gündeme gelmişti.


Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, Maccabi Tel Aviv'in asker oyuncuları Imer Vered, Roi Kehat, Dor Mikha, Moshe Lugasi, Uri Cohen ve kaleci Yossi Ginzburg'un Sarı-Lacivertli ekibin asker oyuncularına İsrail Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye'ye gitmeleri için izin verildiği kaydedildi.


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